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RT Russia

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Милонов сравнил действия Черногории касательно Звинчука с поведением Иуды

Милонов сравнил действия Черногории касательно Звинчука с поведением Иуды

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что действия властей Черногории в отношении руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука можно сравнить с поведением Иуды.

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