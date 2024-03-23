МО: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").
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