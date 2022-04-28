Ученые впервые обнаружили в метеоритах все компоненты ДНК

pixabay.com Ученые из NASA впервые выявили хрупкие фрагменты ДНК и РНК внутри метеоритов. Это говорит о том, что нуклеотиды могли попасть на Землю с падением на планету астероидов и комет, сообщается в статье в журнале Nature Communications.
pixabay.com Ученые из NASA впервые выявили хрупкие фрагменты ДНК и РНК внутри метеоритов. Это говорит о том, что нуклеотиды могли попасть на Землю с падением на планету астероидов и комет, сообщается в статье в журнале Nature Communications.
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