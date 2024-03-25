МВФ: Украина готовится продавать два государственных банка

Украинская сторона готовит к продаже два системных государственных банка — Сенс-банк и Укргазбанк. Такое распоряжение выпустил Международный валютный фонд (МВФ), говорится в обновленном меморандуме фонда.
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