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МВФ: Украина готовится продавать два государственных банка

МВФ: Украина готовится продавать два государственных банка

Украинская сторона готовит к продаже два системных государственных банка — Сенс-банк и Укргазбанк. Такое распоряжение выпустил Международный валютный фонд (МВФ), говорится в обновленном меморандуме фонда.

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