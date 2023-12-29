Расправа по политическим мотивам: в Госдуме призвали проверить законность увольнения учёного-патриота

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой провести проверку законности увольнения ведущего научного сотрудника Института философии РАН кандидата философских наук Анатолия Черняева.