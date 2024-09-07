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Ведущая Первого канала Ирина Муромцева удивила своим заявлением: “Просто сбегаем”

Ведущая Первого канала Ирина Муромцева удивила своим заявлением: “Просто сбегаем”

Россия - Москва - Премьера фильма `Покерфейс`. Журналист, телеведущая Ирина Муромцева.Известная ведущая Первого канала, Ирина Муромцева, шокировала публику, сообщив о грядущем разводе с третьим мужем, бизнесменом Иваном.

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