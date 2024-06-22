Российский дрон снял, как солдата ВСУ убили свои за попытку сдаться в плен

Украинские военные убили своего сослуживца за попытку сдаться в плен российской армии. Видео этого случая, снятое на камеру российского FPV-дрона, опубликовала бывшая Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
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