Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Забайкалье строит дамбы раньше сроков, чтобы паводки не застали врасплох

Забайкалье строит дамбы раньше сроков, чтобы паводки не застали врасплох

В Забайкалье решили не ждать, пока вода смоет полгорода и взялись за дамбы заранее. Вице-премьер Игорь Смирнов отчитался о том, что новые гидротехнические сооружения общей протяжённостью более 40 километров строят не просто по плану, а с опережением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии