Забайкалье строит дамбы раньше сроков, чтобы паводки не застали врасплох

В Забайкалье решили не ждать, пока вода смоет полгорода и взялись за дамбы заранее. Вице-премьер Игорь Смирнов отчитался о том, что новые гидротехнические сооружения общей протяжённостью более 40 километров строят не просто по плану, а с опережением.