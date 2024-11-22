В Омске за счет федеральных средств планируют провести капремонт Пятого и Музыкального театров. Всего регион рассчитывает получить на обновлений нескольких зданий в сфере культуры и искусств 1 млрд рублей.
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В Омске за счет федеральных средств планируют провести капремонт Пятого и Музыкального театров. Всего регион рассчитывает получить на обновлений нескольких зданий в сфере культуры и искусств 1 млрд рублей.