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  • kraft54
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Европейцам припомнили ложь о "чипах из холодильников" в российской технике

Европейцам припомнили ложь о "чипах из холодильников" в российской технике

Французский журналист, сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен опубликовал в своём телеграм-канале видео 2022 года, в котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет об использовании чипов из бытовой техники в российской военной промышленности.

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
Безгрудая да ещё и безмозглая! Госдеп знает кого назначать в руководство своих сателлитов.
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