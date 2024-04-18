Охранник Аллы Пугачевой Игорь Польшиков зарабатывает по 200 тысяч ежемесячно, по информации, предоставленной kp.
Охранник Пугачевой получает 200 тысяч рублей в месяц
Комментарии
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Natalia Ivanova
Ну и где это лялька певзнер столько бабла нарубила? Когда публикуют гонорары этих скоморохов от которых у нас глаза на лоб лезут - так эти гонорары в несколько сот раз занижены в публикациях. Не мудрено почему в России кочевряжутся только тушки светлоокие - на такие гонорары русским вход закрыт.
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