Охранник Пугачевой получает 200 тысяч рублей в месяц

Natalia Ivanova

Ну и где это лялька певзнер столько бабла нарубила? Когда публикуют гонорары этих скоморохов от которых у нас глаза на лоб лезут - так эти гонорары в несколько сот раз занижены в публикациях. Не мудрено почему в России кочевряжутся только тушки светлоокие - на такие гонорары русским вход закрыт.