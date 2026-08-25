Суд ДНР приговорил перуанца наемника к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно осудил перуанца Кордобу Кастильо Элио на 14 лет строго режима. С сентября 2023 по март 2026 он в составе ВСУ участвовал в конфликте против ДНР и России, получив более 1,5 млн рублей вознаграждения.