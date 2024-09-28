В Ленобласти построят эко-поселение «Поле»

Там будут проживать молодые люди с инвалидностью и выпускники детских домов и интернатов Поселение с экологическим уклоном «Поле» для молодых взрослых с инвалидностью создадут в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленобласти, сообщает информационное агентство ТАСС.
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