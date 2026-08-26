Фигурант дела о взятке стал начальником отдела дорожной службы ДНР, а через месяц его задержала ФСБ Как сообщается, 24 августа в Перми осудили Максима Самылова – к моменту задержания он работал начальником отдела транспортной безопасности ГКУ ДНР "Служба автомобильных дорог Донбасса".
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