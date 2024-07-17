Лучшие Анекдоты из Питера за 17.07.2024

***** Девушка, стоя в очереди в Эрмитаж, дождалась парня из армии. ***** - Сколько тебе обещали? Я дам тебе вдвое больше! - Я работаю за идею! - Я дам тебе две идеи! ***** - На тебя можно положиться? - Даже облокачиваться не советую! ***** Настоящий мужчина, это такой мужчина, который может наперед предугадывать и исполнять все самые смелые романтичные пожелания женщины, а не ныть каждый день, что он уже неделю хочет борща.