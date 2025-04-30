Операторы беспилотников группировки «Центр» нанесли поражение позиции ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» комплексным огневым воздействием FPV-дронов и ударных беспилотников «Молния-2» поразили позицию с четырьмя военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вели наблюдение за передвижением российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции.
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