Романцев о «Зените»: «Оспаривать роль Семака в золотой серии могут либо нефутбольные люди, либо его заклятые враги»

– Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака – якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото.