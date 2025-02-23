Economist: Украине придется выплачивать США компенсацию за помощь

Украина может оказаться в ситуации, когда ей придется выплачивать Соединенным Штатам компенсацию за военную помощь на протяжении сотен лет, если будет подписан предложенный администрацией Дональда Трампа вариант сделки по полезным ископаемым.
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