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Новости Липецка

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Мошенники могут обманывать липчан фейковыми электронными дневниками

Мошенники могут обманывать липчан фейковыми электронными дневниками

Мошенники создают поддельные версии школьных электронных дневников и сервисов оплаты кружков.В преддверии нового учебного года зафиксирован всплеск активности мошенников, использующих тему школьных электронных дневников для обмана родителей по всей стране, в том числе и в Липецкой области.

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