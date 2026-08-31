Мошенники могут обманывать липчан фейковыми электронными дневниками

Мошенники создают поддельные версии школьных электронных дневников и сервисов оплаты кружков.В преддверии нового учебного года зафиксирован всплеск активности мошенников, использующих тему школьных электронных дневников для обмана родителей по всей стране, в том числе и в Липецкой области.