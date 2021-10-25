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Правила маркировки молочной продукции

Правила маркировки молочной продукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» (далее Соответственно - Постановление № 2099, Правила маркировки молочной продукции, информационная система мониторинга) участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую торговлю молочной продукцией, и участники оборота молочной продукции, осуществляющие розничную торговлю молочной продукцией, представляют в информационную систему мониторинга сведения:Читайте полную новость на Crimea-news.

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