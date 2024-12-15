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Царьград

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Посол Германии призвал к миру на Украине: Захарова напомнила, кто оплачивает войну

Посол Германии призвал к миру на Украине: Захарова напомнила, кто оплачивает войну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на неуместность пафосных речей посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, призвавшего на рождественском концерте к миру на Украине.

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