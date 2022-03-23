«Сочи» продлил контракт с форвардом Колготиным до 2024 года

«Сочи» продлил контракт с форвардом Дмитрием Колготиным до 2024 года. Соглашение с 27-летним игроком носит односторонний характер.

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