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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоби Прайс о возможном варианте усиления «Лейкерс»: «Дуайт Пауэлл. Рекордсмен по количеству матчей в паре с Лукой»

Клубный инсайдер « Лейкерс » Хоби Прайс призвал обратить внимание на центрового Дуайта Пауэлла как наиболее любопытный и ожидаемый вариант усиления передней линии команды.

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