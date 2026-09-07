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«Сочи» расторг контракт со Спенсером Фу по инициативе хоккеиста

«Сочи» расторг контракт со Спенсером Фу по инициативе хоккеиста

Нападающий Спенсер Фу покинул «Сочи», сообщает пресс-служба клуба КХЛ.Нападающий Спенсер Фу покинул «Сочи», сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

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