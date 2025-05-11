«Расстрелять перед строем весь трибунал!»: почему так приказал генерал Чистяков

Военный трибунал вполне мог наказать, не особо разбираясь в том, виноват ли осужденный. Например, во время Великой Отечественной солдаты и офицеры десятками отправлялись на расстрел за дезертирство, паникерство, самоуправство и прочая-прочая-прочая.
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