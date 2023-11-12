Минобороны: ВС РФ нанесли удар по скоплению украинских военных в районе Работина

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области.