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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по скоплению украинских военных в районе Работина

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по скоплению украинских военных в районе Работина

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области.

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