Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

  Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.

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