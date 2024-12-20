Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.
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