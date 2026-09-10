Онколог Воробьев: боль в спине — симптом четырех видов рака

Рак, который растет в областях, близких к позвоночнику, может вызывать боль в спине. Боль в спине является распространенным недугом, который ощущают многие из нас, особенно с возрастом.
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