Уход иностранных лейблов помог российским компаниям увеличить выручку и прибыль

Уход зарубежных лейблов привел к росту выручки российских компаний. Аффилированный с управленцами Российского авторского общества лейбл «Первое музыкальное издательство» (ПМИ, ранее — «Музыкальное издательство "Союз"»; артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!») за прошлый год нарастил выручку на 53%, до 2,6 млрд руб.