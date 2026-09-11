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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маврин раскритиковал центр поля «Десятки»: «И Клен, и Зотов не дают тот объем, который нужен. Возраст не обманешь. Либо они уставшие от тренировок, либо уже не тянут»

Хавбек « Амкала » Василий Маврин раскритиковал центральных полузащитников ФК «10» в игре против СКА (0:2).

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