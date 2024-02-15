Судя по поступающей информации, остатки гарнизона ВСУ под покровом ночи и прикрытием частей 3 бригады НГУ ("Азова"), группами пытаются выйти из окружения.
Авдеевка: гарнизон ВСУ пошел на прорыв окружения
Комментарии
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Фархад Меликов
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9 час.
реванш
А мы такие белые и пушистые будем их подбирать, лечить, кормить и потом снова домой отправлять. Не надоело .... заниматься? Вспомните Белгород два дня назад.
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6 час.
ВВ
Владимир Витковский
А зачем вводить смертную казнь? Скот и так хорошо дохнет...
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4 час.
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