20 историй и фото с кухонь, где пахнет согревающим какао и свежим печеньем

Кухня — это сердце любого дома или квартиры. На ней мы готовим пироги по семейному рецепту, ставим в вазу хризантемы для уюта и расставляем для гостей чашки с осенними кленовыми листочками.
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