Фестиваль студенческого сообщества «Разгон» начал работу в НЦ «Россия»

В Национальном центре «Россия» 19 сентября начал работу Всероссийский фестиваль студенческого сообщества «Разгон», собравший 1200 участников из разных регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Эксперт Бондарь р...
- ИЩ Эксперт Муртазин ...
- ИЩ Прокурор запросил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым