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ЦИК подсчитал большинство голосов, Новак поручил нарастить поставки топлива в регионы: главное за сутки

ЦИК подсчитал большинство голосов, Новак поручил нарастить поставки топлива в регионы: главное за сутки

Центризбирком обработал большинство протоколов и объявил предварительные итоги выборов в Госдуму, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о дополнительных средствах на социальную газификацию, вице-премьер Александр Новак провел совещание по стабилизации топливного рынка.

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