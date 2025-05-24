Шок: «Эдмонтон» почти образцово сыграл в обороне. 1-1 в серии с «Далласом»

Не поверите, у Скиннера снова сухарь. После фиаско в первой игре, когда «Эдмонтон» умудрился пропустить пять (!) за третий период и провалился в меньшинстве, было очевидно, что «Ойлерс» сделают выводы.
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