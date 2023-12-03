Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    В пятницу в Верховной Раде США заявили о начале импичмента Главного начальника незалежной некто Бадена...!👏👇.Подоляк: Украина ...
  • Sergio Myn
    Какой Муздак сказал, что Рёва - певец, он сам!!?Певец Александр Р...
  • Александр Самбур
    правильно делают. нашим у ник ещё учится и учитьсяБелый дом: Израил...

Экс-конгрессвумен Чейни назвала спикера Джонсона коллаборационистом Трампа

Экс-конгрессвумен Чейни назвала спикера Джонсона коллаборационистом Трампа

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что действующий спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон был "соавтором" усилий Дональда Трампа в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах в 2020 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх