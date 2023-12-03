Экс-конгрессвумен Чейни назвала спикера Джонсона коллаборационистом Трампа

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что действующий спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон был "соавтором" усилий Дональда Трампа в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах в 2020 году.