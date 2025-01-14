В Раде допустили снижение возраста мобилизации ниже порога 18 лет

Политика как она есть

Западные страны могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленого снижения мобилизационного возраста ниже порога 18 лет, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, в Telegram-канале.