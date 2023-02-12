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Валиева о том, как борется со стрессом: «На Олимпиаде много гуляла в наушниках, слушала грустные песни. Погрустила – и лучше стало»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как справляется со стрессом и негативными эмоциями.  – Естественно, я не могу у тебя не спросить.

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