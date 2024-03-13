Этот ЗРК называют ""№2" в НАТО, после "Патриота", и он не американский. Точнее, не совсем. Несколько слов о хорошей добыче "Ланцета"

Пока только непосредственно зенитно-ракетный комплекс "Патриот", этот флагман западной военной индустрии мобильных ЗРК, не попадал в короткие, но эффектные мини-фильмы, которым регулярно снабжают нас российские беспилотники-камикадзе "Ланцет".