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Шняги.Нет

4 подписчика

Тише пилишь — выше оценка

Тише пилишь — выше оценка

Первый учебный день после длинных майских праздников всегда проходит вяло. Но трудовик решил взбодрить класс необычным заданием.

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