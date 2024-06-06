Джо Байден хочет косплеить Рональда Рейгана, но не во всем. Комментарий Георгия Бовта

В отличие от того же Рейгана, который был тот еще «ястреб», нынешний президент не пытается пока что никак обрисовать образ того мирного и справедливого будущего, который Запад с Америкой во главе хотел бы достичь, отмечает политологВо Франции состоялись торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, на них приехали лидеры 25 государств, включая президента США Джо Байдена.