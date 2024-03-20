В последнее время от Рафаэля Гросси, возглавляющего МАГАТЭ, только и слышишь упрёки в адрес России.
"Золотой миллиард" всё понимает: В Россию прибыл переговорщик
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Крутиться как вошь на гребешке, потерять тёплое место ему не хочется.
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1 д.
ИН
Ирина Некрасова
Никому нельзя верить! Россия училась, училась этому и, кажется, научилась наконец. Все надежды и чаяния - только на нашу армию и флот! И на мудрость президента.
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19 час.
С
Странник
"А раз никто не выиграет, зачем же нас постоянно подстрекают к нанесению ядерного удара, прекрасно понимая, что доктрина России подобного не предусматривает?" Автор, а как подстрекают? запад ничего не делает к подстреканию, зачем вы врёте. А то, что наши внезапно возникшие "ястребы" свои рты пооткрывали, это даже интересно. один бывший генерал, второй бывший президент. Прям таки готовы прямо сейчас кинуть по бомбе. зачем им это надо так говорить, вот на это бы автор, лучше бы ответил, а не высасывал из пальца ерунду.
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12 час.
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