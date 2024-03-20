Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    не воспринимаю Китай, как впереди идущего. скорее хорошее консервативное начало."Путину должно по...
  • Сергей Ковалев
    за т.н. высокие технологии тоже платить особо будет некому. да и есть ли они? все фабрики - клоны западным, но и толь...Почему Россия не ...
  • Natalija Osminina
    Я не знаю, что по ВАШЕМУ естественный отбор, я знаю, что это за НАУЧНЫЙ  термин. Талмудом не интересуюсь. Только НАУК...Казахстану грозит...

"Золотой миллиард" всё понимает: В Россию прибыл переговорщик

"Золотой миллиард" всё понимает: В Россию прибыл переговорщик

В последнее время от Рафаэля Гросси, возглавляющего МАГАТЭ, только и слышишь упрёки в адрес России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Балушкин
Крутиться как вошь на гребешке, потерять тёплое место ему не хочется.
Ответить
1 д.
ИН
Ирина Некрасова
Никому нельзя верить! Россия училась, училась этому и, кажется, научилась наконец. Все надежды и чаяния - только на нашу армию и флот!  И на мудрость президента.
Ответить
19 час.
С
Странник
&quot;А раз никто не выиграет, зачем же нас постоянно подстрекают к нанесению ядерного удара, прекрасно понимая, что доктрина России подобного не предусматривает?&quot; Автор, а как подстрекают? запад ничего не делает к подстреканию, зачем вы врёте. А  то, что наши внезапно возникшие &quot;ястребы&quot; свои рты пооткрывали, это даже интересно. один бывший генерал, второй бывший президент. Прям таки готовы прямо сейчас кинуть по бомбе. зачем им это надо так говорить, вот на это бы автор, лучше бы ответил, а не высасывал из пальца ерунду.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору