"Золотой миллиард" всё понимает: В Россию прибыл переговорщик

С

Странник

"А раз никто не выиграет, зачем же нас постоянно подстрекают к нанесению ядерного удара, прекрасно понимая, что доктрина России подобного не предусматривает?" Автор, а как подстрекают? запад ничего не делает к подстреканию, зачем вы врёте. А то, что наши внезапно возникшие "ястребы" свои рты пооткрывали, это даже интересно. один бывший генерал, второй бывший президент. Прям таки готовы прямо сейчас кинуть по бомбе. зачем им это надо так говорить, вот на это бы автор, лучше бы ответил, а не высасывал из пальца ерунду.