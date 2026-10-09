🇷🇺 В Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе завершилась Божественная литургия После литургии мощи святителя Луки Крымского торжественно перенесут крестным ходом в Александро-Невский кафедральный собор.
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