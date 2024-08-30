Новая выплата для семей с детьми стартует с 2026 года: эксперт Осаволюк рассказала, в чем она состоит Ольга БезродняяДля семей с детьми постоянно вводятся новые льготы, которые значительно поддерживают семейные бюджеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии