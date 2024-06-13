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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Халили: «У Каминского слишком большая команда и слишком мало специалистов для работы с этой командой»

– Когда ты узнал, что будут перестановки в сборной, группы меняются, тренеры – мыслей присоединиться к группе Юрия Каминского не было? – Мыслей таких практически не было.

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