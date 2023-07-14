Театр абсурда

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Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка

Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка

Тут недавно наткнулся на любопытнейшую заметку в финской прессе. Просто зачитаться можно! Оказывается, народ Финляндии настолько велик, что это он сам добился своей независимости - "у большевиков не хватило бы сил даже помешать финнам отколоться от развалившейся империи.

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