Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка

Тут недавно наткнулся на любопытнейшую заметку в финской прессе. Просто зачитаться можно! Оказывается, народ Финляндии настолько велик, что это он сам добился своей независимости - "у большевиков не хватило бы сил даже помешать финнам отколоться от развалившейся империи.