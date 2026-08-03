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FiNE NEWS

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Футболист «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом по делу о распространении интимного видео с несовершеннолетней

В начале сентября 2026 года защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио вместе с тремя бывшими игроками молодежной команды клуба предстанут перед судом на Гран-Канарии по обвинению в распространении интимного видео с участием несовершеннолетней.

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