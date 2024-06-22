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Медведев объяснил создание англоязычного Telegram ограничением свободы слова в Х

Медведев объяснил создание англоязычного Telegram ограничением свободы слова в Х

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного канала в Telegram.

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Комментарии
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Eduard
Эти Западные Мессенжеры просто пропананда,там между картинками и анекдотами чушь пиарят.Например в Фейсбуке не угасает украинская тема,или суют нам Аллу с Галкиным,слрвно без них жить не сможем!
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16 час.
Eduard
И вообще у всего есть плюсы и минусы.Ну не поймут наши английский и писать не будут,с другой стороны и Западную пропаганду чииать не будут.Так что про Х ПРОСТО ЗАБУДУТ!
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16 час.

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