TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

От «золотой клетки» до роли «мамы-папы»: как Анжелика Агурбаш начинала всё сначала после громкого развода

От «золотой клетки» до роли «мамы-папы»: как Анжелика Агурбаш начинала всё сначала после громкого развода

Сегодня певица Анжелика Агурбаш называет себя «мамой-папой» для троих детей. За её плечами — годы роскоши на Рублёвке, сотрудничество с Филиппом Киркоровым и громкий развод, оставивший её практически ни с чем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии