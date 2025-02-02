Стало известно о самых странных находках в канализации

В 2024 году сотрудники «Росводоканала» обнаружили в канализации множество необычных предметов. В Оренбурге нашли деревянную скамейку и ватный тулуп, а в Краснодаре — детскую коляску, металлический стул, ручной каток для асфальта и резиновые перчатки.